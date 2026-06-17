Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradfahrer fährt gegen geparktes Auto - Zeugen gesucht

Ovelgönne (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer ist am Dienstag, 16.06.2026 in Ovelgönne frontal gegen ein parkendes Auto gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine unbekannte Person im Zeitraum von 11:00 bis 18:30 Uhr mit einem Fahrrad den Waldweg in Richtung des Wiesenweges in Ovelgönne. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Fahrradfahrer frontal in einen, in einer Parkbucht geparkten, Mercedes-Benz. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer von Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Hambühren unter der Telefonnummer 05084-988360 zu melden.

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