PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradfahrer fährt gegen geparktes Auto - Zeugen gesucht

Ovelgönne (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer ist am Dienstag, 16.06.2026 in Ovelgönne frontal gegen ein parkendes Auto gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine unbekannte Person im Zeitraum von 11:00 bis 18:30 Uhr mit einem Fahrrad den Waldweg in Richtung des Wiesenweges in Ovelgönne. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Fahrradfahrer frontal in einen, in einer Parkbucht geparkten, Mercedes-Benz. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer von Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Hambühren unter der Telefonnummer 05084-988360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 12:06

    POL-CE: Zusammenstoß durch Vollbremsung verhindert - Zeugen gesucht

    Lachendorf, L311 (ots) - Im Zusammenhang mit einem gefährlichen Überholmanöver auf der Landesstraße 311 zwischen Lachendorf und Oppershausen, sucht die Polizei in Celle nach einem Autofahrer. Am Freitag, 12.06.2026, gegen 09:15 Uhr kam es fast zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen befuhr der 53-jährige Fahrer ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:38

    POL-CE: Containeraufbrüche auf Baustellen

    Celle (ots) - Containeraufbrüche auf Baustellen In mehreren Stadtteilen haben unbekannte Täter diverse Container auf Baustellen aufgebrochen und verursachten insgesamt einen Schaden in fünfstelliger Höhe. Im Zeitraum von Freitag, 12.06.2026, 09:00 Uhr, bis Montag, 15.06.2026, ca. 08:00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu Baustellen in den Stadtteilen Neuenhäusen und Hehlentor. Nach bisherigem ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 18:55

    POL-CE: Bombendrohung gegen eine Schule für Weiterbildung sorgt für Großeinsatz

    Celle (ots) - Am Montag, den 15.06.2026 gegen 14:55 Uhr wurde bei der Grone Schule für Weiterbildung im Celler Hehlentorgebiet eine telefonische Bombendrohung abgegeben. Die Mitarbeitenden der Schule reagierten schnell und schickten umgehend alle Personen aus dem Gebäude. Durch Polizeikräfte wurde der Bereich abgesperrt und angrenzende Gebäude geräumt. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren