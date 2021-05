Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Erneut polizeifeindliche Farbschmierereien im Stadtgebiet

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, vermutlich zwischen Mitternacht und 02.15 Uhr, trieben erneut Graffiti-Sprayer ihr Unwesen im Stadtgebiet. Mit schwarzer Farbe beschädigten sie Hauswände, Garagentore und einen Verteilerkasten in den Straßen "Sankt-Georg-Garten", "Galgenberg" und "Am Schulzestift". Die aufgesprühten TAGS hatten polizeifeindliche Botschaften zum Inhalt wie "ACAB" und "Hate Cops". Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215 oder -348.

