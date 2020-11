Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A. - Von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

CelleCelle (ots)

Eine 48 Jahre alte Autofahrerin geriet am Montagmorgen auf der Fahrt von Winsen/A. in Richtung Celle auf der L 180 ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie gegen mehrere Straßenbäume und verletzte sich dabei leicht. Unfallursache dürfte ersten Ermittlungen zufolge Unachtsamkeit der Fahrerin gewesen sein. An dem PKW Opel entstand Totalschaden in vierstelliger Höhe, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell