Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung bei den Osterbergseen

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim, kleine Fähre bei den Osterbergseen

Tatzeitraum: 05.08.2026, 00:00 Uhr bis 06.08.2026, 00:00 Uhr

Eine bisher unbekannte Täterschaft bricht die Kette bzw. das Schloss auf, welche die oben genannte Fähre mit ihrem Steg verbindet. Anschließend wird diese unbefugt in Gebrauch genommen und daraufhin auf dem Wasser zurückgelassen.

Durch die eingesetzten Beamten wird der Sachschaden auf ca. 100EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten Vorgang geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden (WSH).

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