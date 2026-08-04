Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einbeck (ots)

-37574 Einbeck, Altendorfer Straße, Tatzeit: Mo., 03.08.2026, 19:15 Uhr bis 21:15 Uhr

Einbeck (pfa)

In den Abendstunden des 03.08.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Altendorfer Straße in Einbeck. Der 55-jährige Fahrzeughalter parkte gegen 19:15 Uhr seinen weißen BMW X3 in einer Parkbucht zwischen einem italienischen Restaurant und einem Schnellimbiss. Gegen 21:15 Uhr kehrte der Halter des BMWs wieder zum Fahrzeug zurück und bemerkte eine Beschädigung an der Heckschürze des Pkws.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

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