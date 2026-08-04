Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kellerabteil in Mehrfamilienhaus aufgebrochen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Breslauer Straße, Donnerstag, 23.07.2026, 15.00 Uhr - Sonntag, 02.08.2026, 19.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person brach das Vorhängeschloss eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Northeim auf. Aus dem betroffenen Kellerabteil wurden anschließend mehrere hochwertige Münzen entwendet.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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