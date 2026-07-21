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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufmerksame Zeugen beobachten Unfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wallstraße, Montag, 20.07.2026, 11.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 73-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Wallstraße in Richtung Friedrichstraße. Hierbei touchierte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw sowie einen vorbeifahrenden Transporter. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Mehrere Zeugen beobachteten das Unfallgeschehen und konnte der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher mitteilen. Dieser konnte kurze Zeit später durch eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Es entstanden Sachschäden an allen drei Fahrzeugen in geschätzter Gesamthöhe von mindestens 1000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der 73-jährige Mann muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten. Zudem muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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