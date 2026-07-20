Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Bundesstraße 3, Gemarkung Salzderhelden

Samstag, 18.07.2026, 19:00 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Umland von Hann. Münden fiel mit seinem Pkw Skoda durch seine unsichere Fahrweise auf. Eine anschließende Verkehrskontrolle ergab, dass der Autofahrer unter Einfluss von alkoholischen Getränken stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert oberhalb der absoluten Fahruntüchtigkeit.

Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt. Dem Autofahrer wurde im Anschluss die Weiterfahrt untersagt.

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