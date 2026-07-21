Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sudheimer Straße, Freitag, 17.07.2026, 13.00 Uhr - Montag, 20.07.2026, 09.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In dem Tatzeitraum von vergangenen Freitag, 13.00 Uhr bis Montag 09.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe einer Schule in der Sudheimer Straße in Northeim. Durch das Fenster verschaffte sich die Person schließlich Zuritt zum Gebäudeinneren. Zu einem Entwendungsschaden kam es ersten Erkenntnissen nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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