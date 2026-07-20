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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Weiterfahrt nach positiven THC-Test untersagt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hagenstraße, Sonntag, 19.07.2026, 18.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 18-jähriger Mann aus Einbeck wurde am Sonntagabend von der Polizei Northeim kontrolliert, als er die Hagenstraße in Northeim mit seinem Auto befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel. Dem 18-jährigen wurde ein freiwilliger Drogenvortest angeboten, welcher nach Durchführung positiv auf THC reagierte. Dem 18-jährigen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Darüber hinaus wurden in dem Fahrzeug weitere Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren nach dem KCanG eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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