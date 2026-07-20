Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Einbrüchen in Bäckerfiliale - Polizei Northeim hat 41-jährigen Mann festgenommen

Northeim (ots)

Northeim/Göttingen, Montag, 13.07.2026, 12.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizeiinspektion Northeim konnte nach den beiden Einbrüchen in eine Bäckerfiliale in Nörten-Hardenberg am 27. Juni 2026 und 06. Juli 2026 einen 41-jährigen Mann als Täter ermitteln.

Siehe hierzu folgende Berichterstattungen der Polizeiinspektion Northeim: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6303350 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6309648

Der 41-jährige Mann aus Göttingen konnte am vergangenen Montag, den 13.07.2026, um 12.40 Uhr in Göttingen durch die Polizei festgenommen werden. Er wurde am Dienstag beim AG Göttingen vorgeführt - jedoch wurde eine Anordnung der Untersuchungshaft auf Grund fehlender Haftgründe abgelehnt. Der 41-jährige Mann wurde anschließend aus dem Gewahrsam entlassen.

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