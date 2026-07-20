PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Einbrüchen in Bäckerfiliale - Polizei Northeim hat 41-jährigen Mann festgenommen

Northeim (ots)

Northeim/Göttingen, Montag, 13.07.2026, 12.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizeiinspektion Northeim konnte nach den beiden Einbrüchen in eine Bäckerfiliale in Nörten-Hardenberg am 27. Juni 2026 und 06. Juli 2026 einen 41-jährigen Mann als Täter ermitteln.

Siehe hierzu folgende Berichterstattungen der Polizeiinspektion Northeim: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6303350 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6309648

Der 41-jährige Mann aus Göttingen konnte am vergangenen Montag, den 13.07.2026, um 12.40 Uhr in Göttingen durch die Polizei festgenommen werden. Er wurde am Dienstag beim AG Göttingen vorgeführt - jedoch wurde eine Anordnung der Untersuchungshaft auf Grund fehlender Haftgründe abgelehnt. Der 41-jährige Mann wurde anschließend aus dem Gewahrsam entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 15:22

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss

    Northeim (ots) - Moringen (pel) - Am frühen Sonntagmorgen, dem 19.07.2026, ereignete sich gegen 05:30 Uhr auf der L547 zwischen Moringen und Lutterbeck ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 46-jähriger Peugeot-Fahrer aus Moringen auf der Strecke in Fahrtrichtung Lutterbeck die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf einem angrenzenden Feld und ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 14:50

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - Northeim (pel), Friedrich-Ebert-Wall, Samstag, 18.07.2026, 19:20 Uhr Am Samstagabend, den 18.07.2026, kam es am Friedrich-Ebert-Wall zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Gegen 19:20 Uhr wurde ein 66-jähriger Fußgänger von einem entgegenkommenden E-Scooter erfasst. Der E-Scooter befand sich zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen auf dem Geh- und Radweg, entgegen der vorgeschriebenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren