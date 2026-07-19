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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Moringen (pel) - Am frühen Sonntagmorgen, dem 19.07.2026, ereignete sich gegen 05:30 Uhr auf der L547 zwischen Moringen und Lutterbeck ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 46-jähriger Peugeot-Fahrer aus Moringen auf der Strecke in Fahrtrichtung Lutterbeck die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf einem angrenzenden Feld und kam dort zum Stillstand.

Der Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch an seiner Wohnanschrift ermittelt werden.

Er wurde leicht verletzt zur medizinischen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Ermittlungen gab der Fahrer an, unter dem Einfluss von Cannabis gefahren zu sein. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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