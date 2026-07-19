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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Northeim (pel), Friedrich-Ebert-Wall, Samstag, 18.07.2026, 19:20 Uhr

Am Samstagabend, den 18.07.2026, kam es am Friedrich-Ebert-Wall zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Gegen 19:20 Uhr wurde ein 66-jähriger Fußgänger von einem entgegenkommenden E-Scooter erfasst.

Der E-Scooter befand sich zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen auf dem Geh- und Radweg, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Der 66-jährige Fußgänger wurde davon überrascht und konnte der Kollision nicht mehr ausweichen. Die beiden unbekannten Fahrer flüchteten unmittelbar nach dem Vorfall unerkannt vom Unfallort.

Der 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identifizierung der flüchtenden Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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