Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Freitag, 17.07.2026, 14:00 - 15:00 Uhr.

Northeim (pel) - Im o.a. Zeitraum kam es im Bereich der Einbecker Landstraße in Northeim zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw VW.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die 55-jährige Fahrzeugnutzerin aus Northeim den VW gegen 14:00 Uhr auf einem Grundstück in der Einbecker Landstraße. Gegen 15:00 Uhr bemerkte sie einen Schaden an der Beifahrerseite des VW sowie an der Stoßstange.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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