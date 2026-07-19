PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach versuchtem Diebstahl aus leerstehendem Klinikgebäude

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße 6, Samstag, 19.07.2026, 20:41 Uhr. Am gestrigen Samstagabend ist es zu einem versuchten Diebstahl aus einem leerstehenden Klinikgebäude in Bad Gandersheim gekommen. Zeugen sind dabei auf drei männliche Personen im Inneren der Kurklinik aufmerksam geworden und alarmierten daraufhin die Polizei. Durch unmittelbar eintreffende Polizeibeamte konnte ein 24-jähriger Hildesheimer im Gebäude festgestellt und nach kurzer, fußläufiger Flucht widerstandslos festgenommen werden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im weiteren Verlauf zum Abtransport präparierte Kupferrohre im Gebäudeinneren feststellen. Zur Ergreifung der zwei flüchtigen Täter wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche bislang jedoch erfolglos verliefen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde u.a. ein Hubschrauber der Bundespolizei eingesetzt. Der entstandene Sachschaden ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 08:59

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Freitag, 17.07.2026, 14:00 - 15:00 Uhr. Northeim (pel) - Im o.a. Zeitraum kam es im Bereich der Einbecker Landstraße in Northeim zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw VW. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die 55-jährige Fahrzeugnutzerin aus Northeim den VW gegen 14:00 Uhr auf einem Grundstück in der Einbecker Landstraße. Gegen 15:00 Uhr bemerkte sie einen ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 18:48

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Bad Gandersheim (ots) - Tatort: 37581 Bad Gandersheim OT Wrescherode, Im Zöllischen Sieke 10 Tatzeit: 16.07.206, 16:10 Uhr - 18:00 Uhr Der bislang unbekannte Fahrzeugführer touchiert einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 300EUR geschätzt. Mögliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren