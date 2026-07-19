Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach versuchtem Diebstahl aus leerstehendem Klinikgebäude

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße 6, Samstag, 19.07.2026, 20:41 Uhr. Am gestrigen Samstagabend ist es zu einem versuchten Diebstahl aus einem leerstehenden Klinikgebäude in Bad Gandersheim gekommen. Zeugen sind dabei auf drei männliche Personen im Inneren der Kurklinik aufmerksam geworden und alarmierten daraufhin die Polizei. Durch unmittelbar eintreffende Polizeibeamte konnte ein 24-jähriger Hildesheimer im Gebäude festgestellt und nach kurzer, fußläufiger Flucht widerstandslos festgenommen werden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten im weiteren Verlauf zum Abtransport präparierte Kupferrohre im Gebäudeinneren feststellen. Zur Ergreifung der zwei flüchtigen Täter wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche bislang jedoch erfolglos verliefen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde u.a. ein Hubschrauber der Bundespolizei eingesetzt. Der entstandene Sachschaden ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

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