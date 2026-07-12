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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von zwei Pkw

Northeim (ots)

37154 Northeim, Robert-Bosch-Straße, Donnerstag, 09.07.2026, 20:00 Uhr bis Freitag 10.07.2026, 13:00 Uhr

Northeim (hot)

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände und manipulierten die dort installierte Überwachungskamera.

Anschließend wurden von dem Gelände zwei Fahrzeuge ohne amtliche Kennzeichen entwendet.

Dabei handelt es sich um einen schwarzen Seat Ibiza im Wert von ca. 3.700 Euro und einen blauen Ford Ecosport im Wert von ca. 5.800 Euro.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden, Tel.: 05551/9148-115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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