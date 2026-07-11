Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Technischer Defekt setzt Feld in Brand

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Bad Gandersheim (ots)

Am 11.07.2026 um ca. 13:45 Uhr geriet ein bestelltes Feld nahe der K617 zwischen Harriehausen und Ildehausen in Brand.

Ursächlich war ein technischer Defekt am Mähwerk eines Mähdreschers, welcher in Beteiligung der heißen Temperaturen eine entzündliche Wirkung entwickelte. Durch diverse Landwirte der Umgebung konnte das Feuer zunächst eingegrenzt und durch die Feuerwehr anschließend gelöscht bzw. an dessen Ausbreitung gehindert werden.

Der oben genannte Abschnitt der K617 musste im Zuge der Brandbekämpfung für einen kurzen Zeitraum durch die Polizei gesperrt werden.

Alle Beteiligten blieben unversehrt.

Insgesamt ist dem Feuer eine Fläche von ca. einem Hektar zum Opfer gefallen. Der Gesamtschaden wird durch den Eigentümer auf ca. 1.600EUR geschätzt. (WSH)

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