Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hund angefahren

Uslar (ots)

Bodenfelde, Brüggefelder Straße, Freitag, 10.07.2026, 16.30 Uhr

BODENFELDE (st) - Verkehrsunfallflucht

Ein 87 - Jähriger Fahrzeugführer befährt mit seinem Pkw die Brüggefelder Straße von Brüggefeld kommend in Richtung B 241. Dabei touchiert er mit dem Pkw den neben der Fahrbahn stehenden Hund einer Spaziergängerin aus Lauenförde. Durch die Berührung wird das Tier verletzt. Der Verursacher entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, konnte jedoch im Zuge weiterer Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Gegen den 87 -Jährigen wird wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ein Strafverfahren eingeleitet.

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