Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrollen im Dienstgebiet

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Morgen des 10.03.2026 führten Beamtinnen und Beamte der PI Betzdorf an verschiedenen Schulen im Dienstbezirk Schulwegkontrollen durch.

Im Bereich des Schulzentrums auf dem Molzberg wurden dabei sechs Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie ein Verstoß hinsichtlich eines nicht ordnungsgemäß gesicherteren Hundes festgestellt und geahndet. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei zwei Motorrollerfahrern Straftaten fest: Ein 17-jähriger Jugendlicher verfügte nicht über die für sein Kraftfahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis; Ein weiterer 17-jähriger hatte offenbar versäumt, für seinen Mofaroller ein für das neue Versicherungsjahr gültiges Versicherungskennzeichen zu besorgen. Beiden musste somit die Weiterfahrt untersagt werden, und es wurden jeweils Strafanzeigen erstattet.

Vergleichbare Kontrollen im Bereich der beiden Scheuerfelder Schulen verliefen erfreulicherweise ohne Beanstandungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren