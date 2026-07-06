Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Scheune

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld OT Willershausen, Osteroder Landstraße, Samstag, 04.07.2026, 16:30 Uhr - Sonntag, 05.07.2026 18:00 Uhr Bad Gandersheim (win) Zwischen Samstag und Sonntag der vergangenen Woche kam es in der Osteroder Landstraße in Willershausen zu einem Einbruch in eine Scheune. Unbekannte Personen entwendeten hierbei Kupferrohre im Wert von ca. 300 Euro. Am Tatort konnten durch die Polizei Spuren gesichert werden. Diese ermittelt jetzt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim (Tel.: 05382/9539-0) zu melden.

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