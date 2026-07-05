PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unmittelbare Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße

Samstag, 04.07.2026, 18:50 Uhr

Am Samstagabend, gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg. Zwar konnte der Tatverdächtige vor dem Eintreffen der Beamten unerkannt flüchten, doch eine unmittelbare, noch vor Ort initiierte Auswertung der Videoaufzeichnungen führte zur Ermittlung eines namentlich bekannten Tatverdächtigen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den männlichen Tatverdächtigen, der bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt flüchtig ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 07:30

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Kleingarten

    Northeim (ots) - Moringen, Badeanstaltsweg (Kleingartenverein) Samstag, 04.07.2026 In dem Zeitraum zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli dieses Jahres haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Grundstück einer Kleingartenparzelle verschafft und dort diverses Werkzeug sowie Gartenmaterialien im Gesamtwert von über 1600EUR entwendet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 18:00

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Bad Gandersheim (ots) - Tatort: 37589 Kalefeld - Echte, Wiesengrund Tatzeit: 02.07.2026, 17:30 Uhr bis 03.07.2026, 13:20 Uhr Der Fahrer eines bislang unbekannten gelben Fahrzeugs touchiert einen seitlich ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich der Fahrer ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 3000EUR geschätzt. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 06:58

    POL-NOM: Sachbeschädigung von Fensterscheiben - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim/ OT Sudheim, Schuhstraße, Mittwoch, 01.07.2026, 18.00 Uhr - Donnerstag, 02.07.2026, 10.15 Uhr NORTHEIM (mil) - In dem Tatzeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag wurden insgesamt drei Fensterscheiben eines örtlich ansässigen Schuhgeschäftes auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren