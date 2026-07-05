Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unmittelbare Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße

Samstag, 04.07.2026, 18:50 Uhr

Am Samstagabend, gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg. Zwar konnte der Tatverdächtige vor dem Eintreffen der Beamten unerkannt flüchten, doch eine unmittelbare, noch vor Ort initiierte Auswertung der Videoaufzeichnungen führte zur Ermittlung eines namentlich bekannten Tatverdächtigen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den männlichen Tatverdächtigen, der bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt flüchtig ist.

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