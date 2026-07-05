POL-NOM: Zeugenaufruf nach dreistem Einbruch in Zweiradfachhandel
Northeim (ots)
Northeim, Über dem Hellwege
Sonntag, 05.07.2026, 01:40 Uhr
In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich gegen 01:40 Uhr bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen sich an der o. a. Anschrift befindlichen Zweiradfachhandel verschafft. Im Zuge der dreisten Tatbegehung wurden u. a. mehrere hochwertige Fahrräder in noch unbekanntem Warenwert entwendet. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos, sodass die Tatverdächtigen unerkannt flüchten konnten. Die Polizei Northeim bittet um ihre Mithilfe: Personen, die im unmittelbaren Umfeld oder zum Tatzeitpunkt verdächtige Feststellungen treffen konnten, werden gebeten, sich unverzüglich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.
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