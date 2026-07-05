POL-NOM: Einbruch in Bürogebäude
Northeim (ots)
Katlenburg-Lindau, Bundesstraße (OT Lindau)
Sonntag, 05.07.2026
Zwischen Samstag und Sonntagnachmittag verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem sich an der Bundesstraße in Katlenburg-Lindau (OT Lindau) befindlichen Bürogebäude und entwendeten u. a. Bargeld sowie einen Handstaubsauger. Zeugen, die Angaben zu auffälligen Feststellungen in diesem Bereich oder im möglichen Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Northeim zu melden.
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