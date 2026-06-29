POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter berauschenden Mitteln
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Salzkotten, Sonntag, der 28.06.2026, 15:40 Uhr. Ein 36- jähriger PKW Fahrer aus Rosdorf befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Außerdem stand er unter der Wirkung von berauschenden Mitteln. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.
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