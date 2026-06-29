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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter berauschenden Mitteln

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Salzkotten, Sonntag, der 28.06.2026, 15:40 Uhr. Ein 36- jähriger PKW Fahrer aus Rosdorf befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Außerdem stand er unter der Wirkung von berauschenden Mitteln. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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