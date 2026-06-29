POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter berauschenden Mitteln

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Münsterkamp, Einmündung Am Schwimmbad Donnerstag, 25.06.2026, 16:23 Uhr EINBECK (schu) Ein 55-jähriger Einbecker beabsichtigte mit seinem Lkw mit Abrollcontainer in der Einmündung Münsterkamp / Am Schwimmbad zurückzusetzen. Hierbei übersah dieser ein 12-jähriges Kind auf seinem Pedelec, welches vom Münsterkamp in die Straße Am Schwimmbad abbiegen wollte. Das Kind wurde durch den ...

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