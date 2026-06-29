POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletzten
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Landestraße 572, zwischen Einbeck und Einbeck-Ost
Freitag, 26.06.2026, 10:10 Uhr
EINBECK (schu)
Ein 49-jähriger aus Salzgitter befuhr mit seinem Klein-Lkw Mercedes die Landesstraße 572 aus Einbeck kommend in Fahrtrichtung Einbeck-Ost. In Höhe eines Parkplatzes übersah dieser aus aus bislang unbekannten Gründen den vor ihm fahrenden Pkw Skoda der 74-jährigen Einbeckerin, welche beabsichtigte auf den Parkplatz abzubiegen und hierzu bereits die Fahrt verlangsamt hatte. Der 49-jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr in der Folge auf.
Die 74-jährige Einbeckerin wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.
Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.
Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 21.000,- EUR.
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