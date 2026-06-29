POL-NOM: Verkehrsunfallflucht
Einbeck (ots)
37586 Dassel, Ilmebahnstraße
Samstag, 27.06.2026, 08.00 Uhr bis 08:30 Uhr
EINBECK (schu)
Eine bislang unbekannte Verursachung beschädigte beim Ein-/Ausfahren aus einer Parklücke auf einem Kundenparkplatz eines örtlichen Supermarkts den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Audi eines 25-jährigen aus den Bereich Dassel.
Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.
Es entstand Sachschaden von ca. 2.500,- EUR.
Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und/oder Hinweise auf die Verursachung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 oder der Polizei Dassel unter Telefonnummer 05564-9991010 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
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Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
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