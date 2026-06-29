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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Ilmebahnstraße

Samstag, 27.06.2026, 08.00 Uhr bis 08:30 Uhr

EINBECK (schu)

Eine bislang unbekannte Verursachung beschädigte beim Ein-/Ausfahren aus einer Parklücke auf einem Kundenparkplatz eines örtlichen Supermarkts den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Audi eines 25-jährigen aus den Bereich Dassel.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Es entstand Sachschaden von ca. 2.500,- EUR.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und/oder Hinweise auf die Verursachung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 oder der Polizei Dassel unter Telefonnummer 05564-9991010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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