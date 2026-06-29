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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Münsterkamp, Einmündung Am Schwimmbad

Donnerstag, 25.06.2026, 16:23 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 55-jähriger Einbecker beabsichtigte mit seinem Lkw mit Abrollcontainer in der Einmündung Münsterkamp / Am Schwimmbad zurückzusetzen. Hierbei übersah dieser ein 12-jähriges Kind auf seinem Pedelec, welches vom Münsterkamp in die Straße Am Schwimmbad abbiegen wollte.

Das Kind wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Nach einer rettungsdienstlichen Erstversorgung wurde der 12-jährige im Anschluss einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Das Pedelec wurde durch den Zusammenstoß totalbeschädigt.

Der entstandene Sachschaden am Pedelec wird auf ca. 2.000,- EUR geschätzt.

Am Lkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung i.V.m. einem Verkehrsunfall sowie eine Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen den 55-jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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