POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Kind
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Münsterkamp, Einmündung Am Schwimmbad
Donnerstag, 25.06.2026, 16:23 Uhr
EINBECK (schu)
Ein 55-jähriger Einbecker beabsichtigte mit seinem Lkw mit Abrollcontainer in der Einmündung Münsterkamp / Am Schwimmbad zurückzusetzen. Hierbei übersah dieser ein 12-jähriges Kind auf seinem Pedelec, welches vom Münsterkamp in die Straße Am Schwimmbad abbiegen wollte.
Das Kind wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Nach einer rettungsdienstlichen Erstversorgung wurde der 12-jährige im Anschluss einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.
Das Pedelec wurde durch den Zusammenstoß totalbeschädigt.
Der entstandene Sachschaden am Pedelec wird auf ca. 2.000,- EUR geschätzt.
Am Lkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.
Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung i.V.m. einem Verkehrsunfall sowie eine Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen den 55-jährigen eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell