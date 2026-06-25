Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

Uslar, (go), Zur schwarzen Erde, (Gebäude hinter TSG Halle), zwischen Samstag, dem 20.06.2026, 14:00 Uhr und Dienstag, dem 23.06.2026, 07:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter versuchten, durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür, in das Gebäude einer Uslarer Institution einzudringen. Es entstand Sachschaden an der Tür im Wert von ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

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