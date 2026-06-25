Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Liegnitzer Straße, (Nähe Ecke Jahnstraße), Samstag, der 20.06.2026, zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr. Unbekannte Personen entwendeten die ausgebaute Heizung vom Grundstück einer 65- jährigen aus Bodenfelde. Die Heizung stand hinter dem Haus. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 150 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

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