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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl an Pferdeanhänger in Nörten-Hardenberg - Polizei bittet um Hinweise

Northeim (ots)

In der Zeit von Sonntag, 21. Juni 2026, ca. 20:00 Uhr, bis Montag, 22. Juni 2026, 04:45 Uhr, kam es in der Großenroder Straße in 37176 Nörten-Hardenberg zu einem Diebstahl an einem abgestellten Pferdeanhänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden von dem Anhänger Bauteile im Bereich der Anhängerkupplung sowie der Handbremse entwendet. Der Geschädigte stellte den Verlust anschließend fest und erstattete Anzeige. Der entstandene Sachschaden wird aktuell noch ermittelt.

Der oder die bislang unbekannten Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort. Hinweise auf eine Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Nörten-Hardenberg hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Großenroder Straße beobachtet haben, sich unter der bekannten Rufnummer der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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