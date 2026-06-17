POL-NOM: Zeugenaufruf - Diebstahl aus ehemaliger Paracelsus-Klinik
Bad Gandersheim (ots)
Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 4, Freitag 05.06.2026, 10.30 Uhr - 12.06.2026, 10:30 Uhr
Bad Gandersheim (lud)- Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wird im oben genannten Zeitraum das leerstehende Gebäude der ehemaligen Kurklinik widerrechtlich betreten. Es kommt zur Entwendung von Badarmaturen im geschätzten Wert von 5.000EUR. Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.
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