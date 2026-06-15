POL-NOM: Diebstahl von zwei Helmen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Vogts Teich, Sonntag, 14.06.2026, 12.20 Uhr - 12.40 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Sonntagmittag meldete ein 47-jähriger Mann vier Jugendliche auf dem Dach eines Rewe-Marktes in der Graf-Otto-Straße in Northeim. Kurz darauf hatte er ein Glas zerspringen hören. Die eingesetzten Kräfte konnten im weiteren Verlauf eine beschädigte Fensterscheibe des in unmittelbarer Nähe befindlichen ...

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