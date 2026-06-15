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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von zwei Helmen

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, (Parkplatz Rewe Markt), Donnerstag, der 11.06.2026, zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr. Bislang unbekannte Personen entwendeten zwei Helme des Kleinkraftrades eines 57- jährigen aus Uslar. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 80 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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