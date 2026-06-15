POL-NOM: Diebstahl von zwei Helmen
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, (Parkplatz Rewe Markt), Donnerstag, der 11.06.2026, zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr. Bislang unbekannte Personen entwendeten zwei Helme des Kleinkraftrades eines 57- jährigen aus Uslar. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 80 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
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