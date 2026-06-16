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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37154 Einbeck - Kreiensen, Am Thie 12, dortige Straße vor der Grundschule

Tatzeit: 16.06.2026, 12:42 Uhr bis 12:46 Uhr

In oben genanntem Zeitraum kam es an einem vor der oben genannten Örtlichkeit abgestellten Pkw zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat hierbei die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und danach die Tatörtlichkeit in bislang unbekannte Richtung verlassen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 500EUR geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (WSH)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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