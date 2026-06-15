Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim, Neue Str. 51A, dortiger Parkplatz vor dem Raiffeisen-Markt

Tatzeit: 15.06.2026, 15:10 Uhr

Die bislang unbekannte Beifahrerin eines schwarzen VW Passat (Kombi) stößt mit ihrer Pkw-Tür gegen die des ordnungsgemäß geparkten grauen Skoda. Anschließend entfernt sich der Passat samt Insassen ohne schadensregulierende Maßnahmen zu ergreifen. Der Skoda erleidet einen Schaden in Form eines Kratzers/einer kleinen Delle. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 300EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (WSH)

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