POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss und mit falschen Kennzeichen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Mauerstraße, Freitag, 20.07., 17:30 Uhr bis Freitag, 20.07., 19:10 Uhr Northeim(mho) In der oben genannten Zeit kam es in der Mauerstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw Mazda eines 48-jährigen Mannes aus Northeim. Anschließend entfernte ...

