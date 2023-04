Polizei Gütersloh

POL-GT: Mähdrescher demontiert - Teiledieb geht in U-Haft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Beamte der Polizei Gütersloh stellten am Samstagnachmittag (01.04., 14.05 Uhr) einen Tatverdächtigen, welcher auf einem Grundstück an der Straße Am Hüttenbrink diverse Fahrzeugteile von ausrangierten Mähdreschern demontiert und für den Diebstahl bereitgelegt hatte.

Den Erkenntnissen nach verschaffte sich der Mann mit ukrainischer Herkunft zunächst Zutritt auf das Gelände, indem er einen Grundstückszaun öffnete. Anschließend demontierte der Mann die Anbauteile einiger Landmaschinen. Ein Zeuge bemerkte die Tat und verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete der 34-jährige Dieb mit einem Lkw samt Auflieger. Im Kreuzungsbereich Verler Straße/ Am Hüttenbrink trafen die Polizeikräfte auf den flüchtigen Lkw-Fahrer und nahmen ihn vorläufig fest. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten auf dem Gelände diverse demontierte und für den Abtransport bereitgelegte Anbauteile fest. Vermeintliches Diebesgut mit einem geschätzten Wert von rund 10 000 Euro.

Der 34-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld am Sonntag (02.04.) einer Richterin am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Diese verkündete in der Folge die Untersuchungshaft. Darüber hinaus stellten die Beamten das Sattelzuggespann des Tatverdächtigen sicher. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

