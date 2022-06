POL-NOM: Zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots) - Wolbrechtshausen, Bundesstraße 446, Gemarkung Wolbrechtshausen, Dienstag 22.06.2022, 08.45 Uhr WOLBRECHTSHAUSEN (Wol) - Eine Person verletzt sich leicht. Am Dienstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 446 zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 69-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befuhr mit einem Pkw Mercedes die Bundesstraße 446 aus Hardegsen in Richtung Nörten-Hardenberg. Kurz vor der Abfahrt Wolbrechtshausen flog ihm ein Insekt in ...

