POL-EN: Schwelm - Kelleraufbruch in der Augustastraße

Gevelsberg (ots) - Am 11.06.2022, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 44-jährige Düsseldorferin mit ihrem Rennrad die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. In Höhe der Breddestraße löste sich ihre Trinkflasche aus der Flaschenhalterung und fiel zu Boden. Die Düsseldorferin fuhr über die Trinkflasche und stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

