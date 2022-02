Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei verletzte Personen nach Auffahrunfall

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße (Bundesstraße 3), Sonntag, 27.02.2022, 16.35 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Pkw zu spät bemerkt und aufgefahren.

Am Sonntag, den 27.02.2022 gegen 16.35 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Adelebsen mit einem Pkw Renault die Göttinger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Hierbei bemerkte sie den vor ihr fahrenden Pkw VW eines 20-jährigen Northeimers zu spät und fuhr in der Folge auf diesen Pkw auf.

Durch den Zusammenstoß zogen sich sowohl die 20-jährige Frau als auch der 20-jährige Mann leichte Verletzungen zu.

An beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell