Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht auf Parkplatz Zeugen gesucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehr als 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Mittwochabend auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Rudolf-Diesel-Straße und flüchtete anschließend. In der Zeit von 18:25 Uhr und 20:30 Uhr beschädigte der oder die Unbekannte vermutlich beim Ausparken den Audi eines 24-Jährigen, der diesen dort geparkt hatte. Beim Unfallgeschehen wurde das Heck des Audis nicht unerheblich beschädigt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Fall nach Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06222 57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell