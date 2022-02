Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täter haben es auf Baustellenzubehör abgesehen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Zur Schnede und A7 Höhe Echte, Freitag, 28.01.22, 13.30 Uhr - Montag, 31.01.22, 08.30 Uhr KALEFELD (schw) - Im Tatzeitraum von Freitag, 28.01.22, 13.30 Uhr bis Montag, 31.01.22, 08.30 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter im Bereich Echte, an einem Baustellenfahrzeug und einem Baucontainer zu schaffen. Im Bereich Zur Schnede, in Echte entwendeten der oder die Täter von einem, über das Wochenende abgestellten Baustellenfahrzeug einer Kanalsanierungsfirma aus Northeim, ein Anbauteil. Hierdurch entstand an dem Kraftfahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 1200,-EUR. Vermutlich im gleichen Zusammenhang verschafften sich ebenfalls unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem, im Baustellenbereich der A7 Höhe Echte abgestellten Baucontainer und entwendeten aus diesem unterschiedliche Werkzeuge im Wert von ca. 3000,- EUR Zeugen, die zur oben genannten Tatzeit, im Beriech Zur Schnede oder der BAB 7 Höhe Echte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Echte in Verbindung zu setzen.

