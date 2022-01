Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37574 Einbeck, K 642 zwischen Kreiensen und Beulshausen Zeit: 11.01.2022, gegen 11.30 Uhr

Die 65jährige geschädigte Kalefelderin befuhr mit ihrem PKW die Kreisstraße 642, aus Richtung Kreiensen kommend, in Richtung Beulshausen. Der Fahrzeugführer eines ihr entgegenkommenden orange-farbenen LKW mit Anhänger hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot und stieß mit seinem Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel des PKW der Geschädigten. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne anzuhalten, unerlaubt vom Unfallort. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim (T:05382-919200) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.(Jun)

