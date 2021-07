Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck.Zeit: Donnerstag 17.Juni 2021 - bis Mi. 30.06.2021. Sachverhalt/ typischer ebay-Betrug: Ein 62-jähriger Einbecker erwarb/ersteigerte bei ebay Kleinanzeigen ein Keyboard und er überwies den geforderten Betrag. Das Keyboard wurde bis zum heutigen Tage jedoch nicht an den Erwerber geliefert, so dass Ermittlungen bzw. Strafanzeige wegen Warenbetrug vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim aufgenommen wurde.

