Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Trickbetrug

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Sollingstraße; Montag, 01.02.2021, 17:15 Uhr

ELLIERODE (TH) - Am Montag ist es am späten Nachmittag zu einem versuchten Trickbetrug in der Ortschaft Ellierode gekommen.

Eine bislang unbekannte, männliche Person verschaffte sich unter dem Vorwand, von dem Hauseigentümer Bilder kaufen zu wollen, Zutritt in dessen Haus. Die Person schaute sich in mehreren Räumen um und fragte nach Schmuckgegenständen.

Der Geschädigte ging jedoch nicht auf die Forderungen ein, weshalb die unbekannte Person das Haus wieder verließ. Bei einer Nachschau in dem Haus konnten durch den Geschädigten glücklicherweise keine entwendeten Gegenstände festgestellt werden.

Personen, die Angaben zu der unbekannten Person machen können, wenden sich bitte unter der Tel.: 05551-70050 an die Polizei Northeim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell