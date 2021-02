Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.) Ein 21-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr am 02.02.21, um 07.15 Uhr, die B 241 von Uslar in Richtung Volpriehausen. Dabei kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor hierbei mehrere Stammmeter Holz. Es wurden drei Leitpfähle beschädigt. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

