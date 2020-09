Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann entblößt sich am Fenster

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, bemerkte die Mitarbeiterin eines Seniorenheims am Lipper Weg am Fenster einem Mann mit heruntergelassener Hose. Gleichzeitig soll der Mann angedeutet haben, dass er ins Gebäude wolle. Dies hat die Mitarbeiterin nicht zugelassen. Der Tatverdächtige entfernte sich in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: 35 - 45 Jahre alt, ca. 1,75m groß, grau bekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

