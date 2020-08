Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versammlungsanmeldungen im Stadtgebiet Einbeck-Polizei ist mit starken Kräften im Einsatz

Northeim (ots)

Einbeck, Marktplatz, Samstag, 22.08.2020, 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

EINBECK (köh) - Am Samstag kann es aufgrund von zwei angemeldeten Versammlungen im Bereich des Einbecker Marktplatzes zu Einschränkungen kommen.

Die Polizeiinspektion Northeim hat sich unter der Leitung von Polizeioberrat Niklas Fuchs auf die Versammlungslagen vorbereitet. Die Polizeiinspektion Northeim wird in der Einsatzbewältigung durch Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Braunschweig, Göttingen, der Technischen Einsatzeinheit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen sowie durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterer Dienststellen der Polizeidirektion Göttingen unterstützt. Der Leiter der Polizeiinspektion Northeim, Polizeidirektor Michael Weiner, ist ebenfalls in der Speicherstadt vor Ort.

Damit findet an diesem Wochenende allein in diesem Jahr die sechsundzwanzigste Versammlungslage mit einem erhöhten Kräfteansatz der Polizei in Einbeck statt. Hinzu kommt eine Vielzahl von Veranstaltungen wie Info-Tischen unterschiedlicher Parteien bzw. Organisationen.

Die Beschränkungen nach dem Infektionsschutzgesetz, wie ein ausreichender Abstand sowie das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, sind durch die Versammlungsteilnehmenden zwingend zu beachten. Hinzu kommt die Beachtung der Beschränkungen der Stadt Einbeck auf Grundlage des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes.

Die Polizei Northeim begleitet an diesem Wochenende unabhängig der Versammlungslagen in Northeim weitere politische Veranstaltungen bzw. das Fußball-Freundschaftsspiel am Samstag zwischen dem FC Eintracht Northeim und Göttingen 05.

