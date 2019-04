Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Autofahrerin leicht verletzt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, B 446 in Höhe B 3 - Donnerstag, 25. April 2019, gegen 13.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Donnerstag gegen 13.00 Uhr kam es auf der B 446 in Höhe der B 3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. An den beiden verunfallten Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Ein 93 Jahre alter Autofahrer aus Bad Gandersheim war auf der B 3 von Göttingen in Richtung Norden unterwegs. In Nörten-Hardenberg verließ er die B 3. Beim Einfahren nach links auf die B 446 übersah er den Pkw einer 53-Jährigen aus Lütgenrode, die auf der B 446 in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs war.

An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die vermutlich nur leicht verletzte Autofahrerin wurde vorsorglich mit dem RTW in das Göttinger Klinikum gefahren.

