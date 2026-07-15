Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen-Krainhagen - Radfahrerin stürzt bei Beinahe-Kollision und verletzt sich leicht

Obernkirchen (ots)

(KEM) Am Dienstagmorgen (14.07.2026) kam es im Ortsteil Krainhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Ein direkter Zusammenstoß mit einem Pkw konnte zuvor nur durch eine Vollbremsung verhindert werden.

Gegen 07:50 Uhr beabsichtigte die 41-jährige Frau aus Obernkirchen, mit ihrem Fahrrad aus Richtung der Nordstraße kommend den Kreuzungsbereich Waldgrundstraße/Weststraße/Am Lehmhof geradeaus in Richtung der Straße "Am Lehmhof" zu überqueren. Hierbei nutzte sie die linke Fahrbahnseite.

Im Kreuzungsbereich missachtete die Radfahrerin die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 69-jährigen Autofahrerin aus Obernkirchen, die mit ihrem Fiat von der Waldgrundstraße kam. Die Autofahrerin reagierte geistesgegenwärtig und leitete sofort eine Vollbremsung ein, wodurch eine Kollision zwischen dem Fiat und dem Fahrrad im letzten Moment verhindert werden konnte. Dennoch verlor die 41-jährige Radfahrerin bei ihrem Brems- und Ausweichmanöver die Kontrolle über ihr Rad, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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