Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz in Rinteln: Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(KEM) Am Montagnachmittag (29.06.2026) kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße "Große Tonkuhle" zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Rinteln sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 15:25 Uhr und 15:45 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rangieren oder Ein- bzw. Ausparken einen dort abgestellten braunen Skoda und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Anstatt sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenaufruf: Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum auf dem Aldi-Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751/96460 in Verbindung zu setzen.

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